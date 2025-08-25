Feuerwehr-Einsatz auf Sylt: Straßen in Westerland gesperrt

Zahlreiche Straßen in Westerland sind von der Polizei abgeriegelt worden. Lea Albert/dpa

Westerland (dpa/lno) –

Wegen eines Einsatzes von Polizei und Feuerwehr auf Sylt sind zahlreiche Straßen in der Innenstadt von Westerland gesperrt. In einem Haus war am Morgen ein Feuer ausgebrochen, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion in Flensburg sagte. Menschen seien bei dem Brand demnach nicht verletzt worden.

Gesperrt ist unter anderem ein Teil der größten Einkaufsstraße Friedrichstraße. Passanten mussten über Nebenstraßen ausweichen. Zahlreiche Schaulustige tummelten sich an den Absperrbändern. Der Einsatz dauerte mittags an.