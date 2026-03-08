Feuerwehr befreit Kind aus Dreirad

Bröckel (dpa) –

Beim Spielen hat sich ein Kind im Kreis Celle so unglücklich mit dem Fuß in einem Dreirad eingeklemmt, dass die Feuerwehr zu Hilfe kommen musste. Weil sich das Kind am Nachmittag in einem Spielpark in Bröckel nicht mehr alleine aus seiner misslichen Lage befreien konnte, rückte die Freiwillige Feuerwehr aus. Und konnte helfen: Mit Feingefühl und gezieltem Werkzeug-Einsatz sei das Dreirad Stück für Stück demontiert worden, so dass der Fuß des Kindes ohne weitere Verletzungen befreit werden konnte, teilte die Feuerwehr mit.