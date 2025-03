Feuerwehr befreit Hund aus Kofferraum

Ein in einem Auto eingeschlossener Hund sorgt für einen Feuerwehreinsatz in Emden. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Emden (dpa/lni) –

Ein in einem Kofferraum eingeschlossener Hund ist von der Feuerwehr in Emden befreit worden. Zeugen hatten beobachtet, wie das Tier rund zwei Stunden ohne Beaufsichtigung in einem Auto saß und verständigten die Polizei, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte.

Die dazu gerufene Feuerwehr beschädigte laut Polizei ein Fenster des Wagens und befreite so den Hund. Er wurde den Angaben nach wohlbehalten an ein Tierheim übergeben. Der Halter des Autos sei über den Einsatz am Samstagmittag informiert worden.