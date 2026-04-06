Feuerwehr befreit feststeckendes Pferd von Zaun

Oppershausen (dpa) –

Die Feuerwehr im Landkreis Celle hat ein auf einem Zaun feststeckendes Pferd aus seiner misslichen Lage befreit. Das Tier hing nach Angaben der Feuerwehr Flotwedel mit den Hinterläufen auf einem massiven Zaun in Oppershausen fest. Mit Unterstützung eines Tierarztes gelang es den Rettungskräften, ein Bergetuch unter das Pferd zu schieben und über dem Rücken des Tieres zu fixieren und mit einer Öse zu verbinden.

Mit dem Teleskoplader eines benachbarten Landwirtes konnte die Feuerwehr das Tier dann an der Öse anheben und vom Zaun befreien. Wie das Pferd in seine missliche Lage geraten war, blieb offen. Der Einsatz der Feuerwehr am Karsamstag dauerte laut eigenen Angaben etwa eineinhalb Stunden.