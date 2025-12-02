Feuerroter Himmel im Norden – aber ab jetzt wird es nass

Was für ein Himmel: Im Norden konnte am Dienstagmorgen in Hamburg ein schöner Sonnenaufgang bewundert werden. Benjamin Haller/dpa

Hamburg/Kiel/Schwerin (dpa) –

Es war ein letzter Gruß eines Hochs: In vielen Orten in Norddeutschland zeigte sich der Himmel rund um den Sonnenaufgang spektakulär und farbenfroh. In den kommenden Tagen wird es dann allerdings deutlich weniger bunt, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hamburg. «Es war im Grunde der letzte Hoffnungsschimmer.» Von nun an werde es grau im Norden.

Dafür sorge ein Frontensystem, das aus dem Westen heranziehe. «Das sorgt hier und da für leichten Regen und das wird auch das Thema der kommenden Tage bis Donnerstag sein.» Es werde stark bewölkt sein und immer wieder Regen und Sprühregen geben. «Dass man komplett trocken durch den Tag kommen wird, das wird nicht der Fall sein.»

Dabei sollen die Temperaturen relativ mild für die Jahreszeit werden. Der DWD erwartet in Hamburg und Schleswig-Holstein in den nächsten Tagen 5 bis 8 Grad Celsius, in Mecklenburg-Vorpommern 3 bis 5 Grad erwartet.