Feueralarm in Elbphilharmonie – Konzert abgebrochen

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Konzert in der Elbphilharmonie ist wegen eines Feueralarms abgebrochen worden. Es werde ein Kabelbrand unter der Bühne vermutet, der die Brandmeldeanlage und die Sprinkleranlage am Sonntagabend auslöste, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte es den Angaben nach nicht mehr. Da durch die Sprinkleranlage aber einiges an Wasser unter die Bühne in den technischen Bereich gelangte, sei das zunächst unterbrochene Konzert schließlich ganz abgebrochen worden. Zuerst hatte das «Hamburger Abendblatt» berichtet.

Es handelte sich laut einem Sprecher der Elbphilharmonie um einen Auftritt des britischen Soulsängers Sampha im Rahmen des Internationalen Sommerfestivals Kampnagel. Das Konzert im Großen Saal sei mit circa 2.100 Besucherinnen und Besuchern ausverkauft gewesen. Es lief demnach etwa eine halbe Stunde, als der Feueralarm ausgelöst wurde und der Konzertsaal geräumt werden musste. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens gab es zunächst nicht. Eine Sprecherin von Kampnagel teilte mit, dass das Festival in Kooperation mit der Elbphilharmonie Ticketinhaberinnen und -inhaber schnellstmöglich kontaktieren werde.