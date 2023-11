Feuer zerstört Haus: Polizei vermutet Brandstiftung

Fintel (dpa/lni) –

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Fintel (Landkreis Rotenburg) ist ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand der vier Bewohner, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, sie nahm ein Familienmitglied fest und übergab den Mann anschließend in ärztliche Betreuung. Genauere Angaben dazu konnte ein Polizeisprecher nicht machen.

Eine 76-jährige Bewohnerin war gegen Mitternacht von Geräuschen geweckt worden. Sie entdeckte ein brennendes Holzregal im Wintergarten. Ihr gelang es nicht, das Feuer zu löschen. Sie weckte zwei 56 und 76 Jahre alte Bewohner und alarmierte die Feuerwehr. Alle drei verließen das Gebäude unverletzt. Der vierte Bewohner befand sich in unmittelbarer Nähe des Hauses. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Haus nicht verhindern.