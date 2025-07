In Ochtersum brannte in der Nacht eine Halle ab. (Symbolbild) Daniel Karmann/dpa

Ochtersum (dpa/lni) –

Beim Brand einer Halle in Ochtersum (Landkreis Wittmund) ist in der Nacht ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. In der Halle waren unter anderem mehrere Pkw und Motorräder abgestellt. Das Feuer war gegen 2.30 Uhr ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.