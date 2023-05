Feuer zerstört Finanzamt-Briefkasten

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Feuer am gemeinsamen Haupteingang mehrerer Finanzämter in Hamburgs Innenstadt ist am Dienstagmorgen ein Briefkasten mit möglicherweise wichtigen Dokumenten zerstört worden. Betroffen sind die Finanzämter Hamburg-Mitte und Hamburg-Hansa sowie des Finanzamt für Steuererhebung in der Steinstraße. Die Finanzbehörde bittet daher alle Bürgerinnen und Bürger, die den Briefkasten seit dem vergangenen Freitag genutzt haben, sich mit ihrem Finanzamt in Verbindung zu setzen und noch einmal Kopien einzureichen.

Über die Brandursache sei noch nichts bekannt. «Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an, leider kann auch ein Brandanschlag oder gezielter Vandalismus nicht ausgeschlossen werden», erklärte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD).