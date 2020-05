Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr fährt mit Blaulicht über eine Straße. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Grasleben (dpa/lni) – Ein Feuer hat in der Nacht zu Dienstag ein Fachwerkhaus in Grasleben (Kreis Helmstedt) komplett zerstört. Nach Angaben eines Polizeisprechers hielt sich niemand in dem Haus auf und es wurde auch keine Person verletzt. Die Löscharbeiten zogen sich bis zum frühen Morgen hin. Brandsachverständige der Polizei wollen nun das Haus untersuchen, um die Brandursache zu bestimmen. Der Sachschaden wird auf rund 400 000 Euro geschätzt.