Feuer zerstört Einfamilienhaus – 200.000 Euro Schaden

Hagen im Bremischen (dpa/lni) –

Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Hagen im Bremischen (Landkreis Cuxhaven) wird der entstandene Schaden auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Das Haus sei am Mittwochabend trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen fast vollständig zerstört worden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer im Dachgeschoss ausgebrochen.

Verletzt wurde niemand. Der 75 Jahre alte Bewohner des Hauses und sein 23-jähriger Enkel wurden jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.