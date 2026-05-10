Feuer zerstört Dachstuhl von Bauernhof – hoher Schaden

Travenbrück (dpa/lno) –

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Travenbrück (Kreis Stormarn) ist ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, brannte der Dachstuhl des Gebäudes nieder. Verletzt wurde niemand.

Den Angaben zufolge wurde der ältere Bauernhof umgebaut. Das Feuer brach dort am Morgen gegen 8.00 Uhr aus, die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Anschließend beschlagnahmten die Beamten den Brandort und übergaben ihn an die Kriminalpolizei. Die Ursache des Feuers sei bisher unklar.