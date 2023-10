Feuer verursacht großen Sachschaden in Neumünster

Neumünster (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neumünster ist am Montag beträchtlicher Sachschaden entstanden. Dessen Höhe bewegt sich nach Angaben der Polizei deutlich im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Alle Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Der Brand war am frühen Nachmittag im Dachgeschoss aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Berufsfeuerwehr Neumünster konnte den Brand löschen, allerdings beschädigte das Löschwasser auch weitere Wohnungen. Inwieweit das Haus noch weiter bewohnbar ist, müssen die Stadtwerke noch prüfen.