Feuer richtet in Verpackungsfabrik sechsstelligen Schaden an

Ritterhude (dpa/lni) –

Bei einem Feuer in einer Verpackungsfabrik in Ritterhude bei Bremen ist ein hoher Sachschaden von fast 700.000 Euro entstanden. Wie die Polizei in Verden mitteilte, war eine Maschine in der Fabrik in Brand geraten. Warum es dazu kam, ist bislang unklar.

Zwei Mitarbeiter hatten zunächst versucht, den Brand am Sonntagmittag eigenständig zu löschen. Dabei atmeten sie Rauch ein und wurden dadurch leicht verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie kamen mit vier weiteren Angestellten vorsorglich in ein Krankenhaus.

Wegen der Rauchentwicklung löste eine automatische Löschanlage in der Fabrik aus. Feuerwehrleute konnten das Feuer dadurch zügig unter Kontrolle bringen und einen Schaden am Gebäude verhindern. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.