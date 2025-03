Feuer in Zelle in JVA Lübeck – Häftling leicht verletzt

Ein 25 Jahre alter Gefangener ist leicht verletzt worden, als Kleidungsstücke in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Lübeck in Brand geraten sind. (Symbolbild) Markus Scholz/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Ein 25 Jahre alter Häftling ist bei einem Feuer in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Lübeck leicht verletzt worden. Aus noch unbekannter Ursache sei am Vormittag in seiner Zelle Kleidung in Brand geraten, teilte die Polizei mit.

Der 25-Jährige, der derzeit eine Haftstrafe wegen Wohnungseinbruchdiebstahls verbüßt, hatte nach Angaben der JVA das Feuer selbst gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte das Übergreifen auf andere Räume. Der 25-Jährige habe eine Rauchgasvergiftung erlitten, weitere Personen seien nicht verletzt worden, berichtete die Polizei.

Ein technischer Defekt sei nach ersten Erkenntnissen als Brandursache ausgeschlossen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.