Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Sehnde (dpa/lni) – In der Justizvollzugsanstalt Sehnde in der Region Hannover hat eine Zelle gebrannt. Mitarbeiter der JVA lösten den Alarm aus und evakuierten den Insassen – er wurde leicht verletzt, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer am Samstag und setzten einen Hochleistungslüfter ein, um den Rauch zu entfernen. Die Brandursache war zunächst unklar, auch zur Schadenshöhe gab es keine Angaben.

