Feuer in Wohnhaus – Mann stirbt am ersten Weihnachtstag

Witzeeze (dpa) –

Durch ein Feuer ist ein Mann am ersten Weihnachtstag im Süden von Schleswig-Holstein in einem Wohnhaus ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr konnte er das Haus nicht mehr rechtzeitig verlassen, da offenbar sein Schlüssel im Schloss abgebrochen war. Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden später menschliche Überreste in dem brennenden Gebäude, bei denen es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Bewohner handelt, so die Polizei.

Der Alarm zu dem Feuer in Witzeeze im Landkreis Herzogtum Lauenburg war gegen 6.50 Uhr bei der Rettungsleitstelle eingegangen. Der Mann habe den Notruf noch selbst abgesetzt. Als die Feuerwehr kurz darauf eintraf, brannte das Gebäude den Angaben zufolge bereits vollständig. Neben mehreren Feuerwehren rückten auch Rettungswagenbesatzungen, ein Notarzt des Rettungsdienstes Herzogtum Lauenburg sowie die Polizei an.

Die Feuerwehr war den Vormittag noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Zur Ursache des Feuers sowie zur Art und Höhe des entstandenen Schadens konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.