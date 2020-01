Feuer in Wohnhaus: 40 Menschen in Sicherheit gebracht

Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Ahrensburg (dpa/lno) – Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Ahrensburg im Kreis Stormarn ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann verletzt worden. Er wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die übrigen 39 Hausbewohner wurden in Sicherheit gebracht und konnten nach Polizeiangaben am Morgen in ihre Wohnungen zurückkehren. Das Feuer war nach bisherigen Erkenntnissen gegen 0.40 Uhr in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgebrochen. Ein Hausbewohner hatte einen Knall gehört und die Polizei verständigt. Die Brandursache stand zunächst nicht fest. Die Polizei wollte nach Angaben einer Sprecherin eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausschließen.

Pressemitteilung der Polizei