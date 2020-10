Feuer in Unterkunft: Prozess gegen Flüchtling

Justizbeamte stehen im Gerichtssaal im Kieler Landgericht. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Kiel(dpa/lno) – Aus Verärgerung darüber, dass er noch keine Wohnung in Deutschland zugewiesen bekam, soll ein Asylbewerber eine Flüchtlingsunterkunft in Brand gesteckt haben. Der 22-Jährige muss sich deswegen ab Freitag vor dem Kieler Landgericht verantworten. Die Anklage wirft ihm schwere Brandstiftung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor. Bei dem Feuer in Högersdorf bei Bad Segeberg erlitten drei Flüchtlinge und der Angeklagte leichtere Rauchgasvergiftungen. Sieben Menschen konnten sich gerade noch rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen.

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge setzte der aus Afghanistan stammende Angeklagte nachts in einem Gemeinschaftsraum ein Sofa und eine Matratze in Brand. Die zum Wohnhaus umgebaute Holzscheune brannte vollständig nieder. 130 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Den Sachschaden gibt die Staatsanwaltschaft mit rund 500 000 Euro an.

Der Angeklagte bestreitet nach Angaben der Anklagebehörde die Vorwürfe. Der Haftbefehl lautete ursprünglich auf versuchten Mord. Das Landgericht hielt aber einen Tötungsvorsatz für nicht nachweisbar.