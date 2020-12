Feuer in Stallanbau eines Hofes in Beverstedt

Beverstedt (dpa/lni) – Ein Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Beverstedt (Landkreis Cuxhaven) hat einen Sachschaden von circa 250.000 Euro verursacht. Das Feuer sei am frühen Morgen im Anbau einer großen Stallanlage ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Die sich im Stall befindenden Kühe hätten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden können und seien unverletzt geblieben.

Der Landwirt und sein Sohn, die bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchten das Feuer selbst zu löschen, wurden laut dem Polizeisprecher vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Bei ihnen besteht der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Da sich in dem Anbau teure technische Geräte befunden hatten, schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf rund 250.000 Euro. Die Brandursache war zunächst noch unklar.