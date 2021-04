Feuer in Stall: Vier Pferde und zahlreiche Schafe verenden

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: picture alliance / Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Berne (dpa/lni) – Beim Brand eines Stalls in Berne sind in der Nacht zu Mittwoch vier Pferde und zahlreiche Schafe verendet. Wie die Polizei mitteilte, stürzte während der Löscharbeiten ein Teil des Daches ein. Zwei Feuerwehrleute wurden leicht verletzt und vor Ort behandelt. Der Stall mit bis zu 90 Tieren – überwiegend Schafe – brannte nieder. Ein Großteil davon habe das Feuer nicht überlebt, sagte die Polizeisprecherin. Die genaue Zahl der verendeten Tiere, die zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gehörten, sei unklar. Die Bewohner des angrenzenden Hauses blieben unverletzt, am Gebäude entstanden Rußablagerungen. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 250 000 Euro.

