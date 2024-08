In einer Seniorenresizenz in Flesnburg bricht ein Feuer aus. Rettungskräfte bringen einen Bewohner mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Rolf Vennenbernd/dpa

Flensburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einer Seniorenwohnanlage in Flensburg ist ein Bewohner leicht verletzt worden. Warum das Feuer am Freitagabend in einer der Wohnungen ausbrach, sei bislang noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Feuerwehrleute löschten den Brand den Angaben zufolge innerhalb von einer halben Stunde. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens machte die Polizei bislang keine Angaben.