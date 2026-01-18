Feuer in Schweinestall – Zahl der toten Tiere unklar

Siedenbollentin (dpa/mv) –

Ein Schweinestall mit 20 bis 30 Tieren ist in Siedenbollentin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in Flammen aufgegangen. Wie viele Tiere durch das Feuer verendet sind, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Menschen seien nicht verletzt worden. Als die Rettungskräfte eingetroffen seien, habe das etwa 40 mal 30 Meter große Gebäude gebrannt. Für die Löscharbeiten seien sämtliche Feuerwehren der umliegenden Gemeinden alarmiert worden.