Feuer in Schuppen greift auf Dachstuhl von Grundschule über

Bockhorst (dpa/lni) – Ein Brand in einem Holzschuppen in Bockhorst (Landkreis Emsland) hat auf den Dachstuhl einer angrenzenden Grundschule übergegriffen und erheblichen Schaden verursacht. Das Feuer brach in der Nacht aus zunächst unbekannter Ursache in dem Schuppen aus, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte. Von dort breiteten sich die Flammen auf den Dachstuhl der Grundschule aus, auch ein angrenzendes Wohnhaus wurde leicht beschädigt. Der Schaden an der Schule ist laut Polizeiangaben erheblich, eine genaue Schadenshöhe konnte allerdings zunächst nicht genannt werden. Unterricht könne in dem Gebäude vorerst nicht stattfinden, hieß es. Verletzt wurde niemand.

