Feuer in Schule in Wilhelmshaven: Schüler in Sicherheit

Ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter fährt zu einem Einsatz. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Wilhelmshaven (dpa/lni) – Ein Feuer in einer Oberschule in Wilhelmshaven hat einen Großeinsatz ausgelöst. Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte hätten das Gebäude rechtzeitig verlassen können, teilte die Polizei in Wilhelmshaven am Mittwoch mit. Verletzte gab es zunächst nicht. Eine Sprecherin der Stadt sagte, die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften zu dem Brand im Stadtteil Fedderwardergroden ausgerückt.

Laut Polizei standen die Sporthalle und Teile des Schulgebäudes der Marion-Dönhoff-Schule in Vollbrand. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Autofahrer sollten in der näheren Umgebung Rettungsgassen für die Einsatzkräfte frei halten.

