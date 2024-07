Feuer in Schiff auf Hafenrundfahrt – keine Verletzten

Im Maschinenraum eines Fahrgastschiffs ist in Bremerhaven ein Feuer ausgebrochen. Illustration. Pia Bayer/dpa

Bremerhaven (dpa/lni) –

In einem Fahrgastschiff ist während einer Hafenrundfahrt in Bremerhaven ein Feuer ausgebrochen. Die 36 Fahrgäste und 3 Crew-Mitglieder blieben unverletzt, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Das Feuer sei im Maschinenraum des Schiffes entstanden. Die Besatzung habe «sehr geistesgegenwärtig gehandelt» und es noch geschafft, das Schiff im Kaiserhafen an einer Kaimauer festzumachen. Als die Feuerwehr eintraf, wurden die Fahrgäste laut einer Mitteilung gerade von der Schiffscrew ans sichere Ufer gebracht. Der Brand sei anschließend schnell gelöscht worden.