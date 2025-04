Feuer in Pflegeheim in Kiel – Zwei Mitarbeiter verletzt

Kiel (dpa/lno) –

In einem Alten- und Pflegeheim in Kiel ist am Morgen ein Feuer in einem Badezimmer ausgebrochen. Ein Trupp der Feuerwehr ging unter schwerem Atemschutz mit einem Kleinlöschgerät vor und konnte den Entstehungsbrand in dem Zimmer zügig löschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Bewohner des Heims konnten in ihren Zimmern verbleiben. Zwei Mitarbeiterinnen wurden mit der Verdacht der Rauchgasinhalation in Kieler Krankenhäuser gebracht, weitere Personen wurden nicht verletzt.