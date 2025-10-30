Feuer in Pflegeheim – Bewohner in Sicherheit gebracht

Bremen (dpa/lni) –

Wegen eines Brandes sind Teile eines Pflegeheims in Bremen evakuiert worden. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Feuer brach demnach in der Nacht zum Donnerstag im Keller der Einrichtung aus. Nachdem die Flammen gelöscht waren, konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Zimmer.

Der betroffene Bereich ist den Angaben zufolge nicht nutzbar. Wie viele Bewohner von der Evakuierung betroffen waren und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar.