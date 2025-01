Feuer in Pellet-Silo – Rauchwolke über Hamburger Süden

Hamburg (dpa/lno) –

In einer Wärmeanlage in Hamburg-Heimfeld ist ein Silo mit Pellets in Brand geraten. Über dem Stadtteil bildete sich in der Nacht zu Freitag eine große Rauchwolke, wie ein Sprecher der Polizei berichtete. Sie ziehe über den Hamburger Hafen. Der Rauch sei ungefährlich. Wegen des Geruchs sollten Anwohner ihre Fenster und Türen dennoch geschlossen halten, sagte er. Mehrere Warn-Apps riefen die Menschen dazu auf, das Gebiet zu meiden.

Das Feuer war laut Polizei aus zunächst unklarer Ursache in der Anlage ausgebrochen. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte in der Nacht an.