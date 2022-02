Feuer in Osterholz: Fenster sollen geschlossen bleiben

Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Osterholz (dpa/lni) – Wegen eines Feuers in einem Wohngebäude in der Innenstadt von Osterholz-Scharmbeck nördlich von Bremen läuft dort seit dem Freitagvormittag ein größerer Feuerwehreinsatz. Da es zu einer starken Rauchentwicklung komme, seien Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen in der Umgebung vorerst geschlossen zu halten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Angaben über mögliche gerettete oder verletzte Bewohner gab es zunächst nicht.

Eine Polizeisprecherin sagte, Flammen hätten auf den Dachstuhl des Hauses übergegriffen. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Dutzend Kräften an, um das Feuer zu löschen.

