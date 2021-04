Feuer in Obdachlosenunterkunft: Sechs Menschen gerettet

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Bei einem Brand in einer Unterkunft für Obdachlose in Bremen, hat die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag sechs Menschen aus dem Gebäude gerettet. Der Brand brach in einem Zimmer der Unterkunft aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Morgen mitteilte. Demnach standen ein Schrank und Kleidung aus zunächst ungeklärten Gründen in Flammen. Insgesamt mussten 35 Menschen des Haus verlassen, verletzt wurde niemand. Laut Polizei stellte die Bremer Straßenbahn AG kurzfristig einen Bus bereit, um die Menschen vor der Witterung zu schützen, bis sie wieder in die Unterkunft zurückkehren konnten. Die Schadenshöhe blieb zunächst unklar.

