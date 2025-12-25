Feuer in Obdachlosenunterkunft – Gebäude brennt komplett aus

Über Stunden sind mehrere Feuerwehren in der Kälte damit beschäftigt, eine brennende Notunterkunft zu löschen. (Symbolbild) Sven Hoppe/dpa

Hasselberg (dpa/lno) –

Eine Notunterkunft für Obdachlose in Hasselberg (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am ersten Weihnachtstag bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Ein Mensch kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Gegen 8.45 Uhr brannte eine Wohnung in dem Gebäude mit fünf Wohneinheiten bereits vollständig, als die Feuerwehr eintraf, wie diese mitteilte. Ein Bewohner befand sich noch in der brennenden Wohnung und konnte von den Einsatzkräften befreit werden. Zuvor hatten Medien berichtet.

Nach Angaben der Feuerwehr griff das Feuer auf drei weitere angrenzende Wohneinheiten über. Die übrigen Bewohner des Hauses blieben unverletzt und wurden vorübergehend in einem Gasthaus untergebracht.

Etwa 60 Einsatzkräfte mehrerer Freiwilliger Feuerwehren waren über Stunden im Einsatz. Zwei Rettungsdienste und ein Notarzt waren ebenfalls vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen.