Feuer in Müllcontainer greift auf Wohnhaus über

Hamburg (dpa/lno) – Ein brennender Müllcontainer im Hinterhof eines Wohn- und Geschäftshauses im Hamburger Stadtteil Sternschanze hat in der Nacht zu Sonntag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der brennende Container habe sich an der Fassade des Hauses befunden und diese beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits großflächig in Brand gesetzt, teilte die Feuerwehr mit.

Mit mehreren Rettungstrupps rettete die Feuerwehr daraufhin 26 Bewohner aus dem Wohnhaus. Eine Frau erlitt eine Rauchvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die restlichen Bewohner blieben unverletzt. Rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

In der Nacht brannten im Bereich der Sternschanze noch fünf weitere Müllcontainer. Eine Selbstentzündung scheine daher eher unwahrscheinlich, teilte ein Polizeisprecher mit.

Pressemitteilung der Feuerwehr