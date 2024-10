Feuer in Möbelfabrik – Löscharbeiten dauern an

Georgsmarienhütte (dpa/lni) –

Seit Sonntagmittag löscht die Feuerwehr einen Brand in einer Möbelfabrik in Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück. Der Großeinsatz dauert weiterhin an, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Verletzte gibt es nicht.

Ein Lager für Holzspäne auf dem Firmengelände war am Mittag in Brand geraten, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie lange die Löscharbeiten noch andauern würde, war den Angaben nach nicht bekannt. Die Brandursache werde noch ermittelt, möglicherweise handele es sich um einen technischen Defekt. Der Schadenshöhe sei «auf jeden Fall sechsstellig», sagte ein Polizeisprecher.

Die Löscharbeiten gestalteten sich nach Angaben der Polizei schwierig. Die Späne liegen demnach in einer Art Bunker. Dort könnten sie nicht gelöscht werden. Einsatzkräfte würden das Material aus dem Lager herausholen und dann auf einem nahegelegenen Parkplatz löschen. Anschließend würden die Späne mit Lastwagen entsorgt.

Schon am Samstag wurde auf dem Firmengelände ein Feueralarm ausgelöst. Ein Brand konnte allerdings nicht gefunden werden.