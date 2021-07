Feuer in Mehrfamilienhaus verursacht 250.000 Euro Schaden

Das Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Neuenhaus (dpa/lni) – Ein Feuer im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Neuenhauser Stadtteil Veldhausen (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat ersten Schätzungen zufolge einen Schaden von rund 250.000 Euro verursacht. Der Brand war am Mittwochabend aus zunächst ungeklärter Ursache in dem Haus ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Demnach konnten sich die zehn Menschen, die in dem Haus wohnten, rechtzeitig selbstständig in Sicherheit bringen. Das Gebäude war zunächst nicht mehr zu bewohnen.

