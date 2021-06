Feuer in Mehrfamilienhaus: Mutter und Kinder im Krankenhaus

Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Göttingen (dpa/lni) – Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Göttingen sind eine Mutter und ihre drei kleinen Kinder leicht verletzt worden. Sie kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Mehrere Hausbewohner mussten von der Feuerwehr in der Nacht zum Samstag mit der Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand aus noch ungeklärter Ursache in einem kleinen Apartment im Erdgeschoss aus. Das Apartment ist unbewohnbar, die Mieterin der Wohnung wurde wenig später leicht verletzt aufgegriffen. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

