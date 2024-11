In Langenhagen sind Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten. (Symbolbild) Rolf Vennenbernd/dpa

Langenhagen (dpa/lni) –

Die Explosion eines Nachtspeichergeräts in einem Mehrfamilienhaus in Langenhagen bei Hannover hat Wohnungen in Erdgeschoss und Obergeschoss in Brand gesetzt. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, die Feuerwehr fand keinen Menschen mehr im Haus, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Feuer wurde am frühen Morgen gelöscht. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.