Feuer in Mehrfamilienhaus in Kiel – zwei Menschen verletzt

Kiel (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kiel sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Am Sonntagabend wurden nach Angaben der Polizei die Bewohner des Hauses durch den Rauch auf das Feuer aufmerksam und riefen den Notruf. Zu dem Zeitpunkt sei das Treppenhaus voller Rauch gewesen.

Die beiden Verletzten erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden ambulant behandelt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei schloss Brandstiftung als Ursache des Feuers zunächst nicht aus.