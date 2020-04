Feuer in Mehrfamilienhaus in Geesthacht: Keine Verletzten

Geesthacht (dpa/lno) – Ein Brand in einem Mahrfamilienhaus in Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg hat am Montag die Feuerwehr beschäftigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Wohnzimmer einer Erdgeschosswohnung in Flammen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Bewohner der insgesamt neun Wohnungen mussten das Haus vorübergehend verlassen, konnten aber nach Abschluss der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gebe es nicht, sagte der Polizeisprecher.