Feuer in Mehrfamilienhaus – 70 Menschen evakuiert

Leer (dpa/lni) –

Wegen eines Brands in einem Mehrparteienhaus in Ostfriesland sind in der Nacht 70 Bewohner evakuiert worden. Das Feuer hatte sich im Dachstuhl ausgebreitet, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr berichtete. Derzeit gebe es keine Schwerverletzten. Ob es Leichtverletzte gab, war zunächst nicht bekannt.

Der Brand wurde kurz nach Mitternacht gemeldet. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern. Über 100 Einsatzkräfte waren zunächst vor Ort. Den Angaben nach sollten sich die Löscharbeiten noch bis in die frühen Morgenstunden ziehen.