Feuer in Lübecker Schrotthandel mehrfach entfacht

In Lübeck-Kücknitz ist ein Brand trotz Löscharbeiten erneut aufgeflammt. Die Feuerwehr rückte in der Nacht noch einmal aus. (Archivbild) Marijan Murat/dpa

Lübeck (dpa/lno) –

Ein Feuer in einem Schrotthandel in Lübeck-Kücknitz hat die Feuerwehr bis in den frühen Sonntagmorgen beschäftigt. Nach Angaben der Leitstelle waren am Samstagmittag zunächst zwei Container mit Elektroschrott und Plastik in Brand geraten. Dabei entwickelte sich dichter Rauch.

Rund 30 Einsatzkräfte löschten den Brand und leerten die Container mit Hilfe eines Baggers, um wiederkehrende Flammen zu verhindern. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz zunächst beendet. In der Nacht zu Sonntag flammte das Feuer jedoch erneut auf, die brennenden Schrotthaufen mussten gegen 4.00 Uhr mit sogenanntem schwerem Schaum gelöscht werden.

Das Umweltamt wurde über den Vorfall informiert. Hinweise auf Verletzte gab es zunächst nicht.