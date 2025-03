Feuer in Lehesterdeich

Bremen (dpa/ lni) –

Im Bremer Vorort Lehesterdeich hat in der Nacht der Rohbau eines Hauses gebrannt. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus.

Gegen 3.00 Uhr hatten Nachbarn die brennende Fassade des Rohbaus bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die war schnell zur Stelle, um den Brand an der Fassade und in der Zwischendecke des Hauses zu löschen. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Am Morgen war die Feuerwehr vor Ort noch mit den Aufräumarbeiten beschäftigt.