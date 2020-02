Feuer in Lackiererei in Neumünster

Neumünster (dpa/lno) – Bei einem Feuer in einer Lackiererei in Neumünster ist am Mittwoch ein Mann verletzt worden. Das Feuer sei aus ungeklärten Gründen in einer Halle ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach des Gebäudes. Der Besitzer des Betriebs wurde durch den Rauch verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Da sich das Unternehmen in einem Gewerbebetrieb befindet, waren keine weiteren Anwohner von dem Rauch betroffen. Nach etwa fünf Stunden hatten die rund 70 Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle. Die Kriminalpolizei ermittelt nun nach der Brandursache. Die Höhe des Schadens stand laut Polizeiangaben noch nicht fest.