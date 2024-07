Feuer in Klinik in Bassum – Bettdecke angezündet?

Bassum (dpa/lni) –

Mit einem Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst ist ein Brand in einem Krankenhaus in Bassum im Landkreis Diepholz unter Kontrolle gebracht worden. 43 Patientinnen und Patienten wurden evakuiert, wie eine Polizeisprecherin sagte und damit Medienberichte bestätigte. Elf Menschen hätten Rauchvergiftungen erlitten, sie würden behandelt.

«Wir gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus, eine Patientin hat in ihrem Zimmer die Bettdecke angezündet», sagte die Sprecherin. Die Patientin sei in eine andere Abteilung verlegt worden. Die betroffene Station sei weiterhin gesperrt. Das Krankenhaus wurde am Mittag weiträumig abgesperrt.