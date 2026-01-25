Feuer in Kleingartenverein – eine Person verletzt

Lübeck (dpa/lno) –

In einem Kleingartenverein in Lübeck ist eine Person bei einem Brand durch eine Rauchvergiftung leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brannte eine Gartenlaube vollständig aus. Eine weitere Hütte wurde durch die Flammen stark beschädigt.

Polizei und Feuerwehr wurden am Samstagabend zu dem Kleingartenverein alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer möglicherweise durch die falsche Benutzung eines Heizstrahlers oder einer Batterie aus. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei bislang nicht sagen. Die Ermittlungen laufen.