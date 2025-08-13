Feuer in Kieler Hochhaus – Wohnung unbewohnbar

Kiel (dpa/lno) –

Ein Feuer hat eine Wohnung in einem achtstöckigen Hochhaus in Kiel verwüstet. Die Bewohner hatten sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Sicherheit gebracht. Einsatzkräfte löschten das Feuer und kontrollierten die Nachbarwohnungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Schlafzimmer und Teile des Flurs brannten komplett aus. Die Wohnung ist unbewohnbar. Eine Ursache für den Brand war zunächst nicht bekannt. Nach dem Löscheinsatz wurde eine tote Katze in der Wohnung gefunden.