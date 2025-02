Feuer in Hamburger Winternot-Unterkunft – Matratze brennt

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Feuer in einer Obdachlosen-Unterkunft des Winternotprogramms in Hamburg ist ein Mensch durch Einatmen von Rauchgasen verletzt worden. In dem sechsstöckigen Gebäude habe in einem Zimmer im vierten Stock eine Matratze gebrannt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Haus sei evakuiert worden, ein Mensch wurde zunächst vermisst. Die Person sei aber im Verlauf des Einsatzes unverletzt am Einsatzort wieder aufgetaucht. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» berichtet.

Ob es sich bei dem verletzten Menschen um einen Mitarbeitenden oder einen Obdachlosen handelte, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und den Einsatzort schon etwa eine halbe Stunde später wieder verlassen.

Das Winternotprogramm der Stadt Hamburg für obdachlose Menschen startet meist im November und bietet den Obdachlosen der Stadt mehrere Hundert Schlafplätze in kalten Nächten sowie eine warme Mahlzeit und Sanitäreinrichtungen.