Feuer in Hamburger Pflegeheim – eine Person in Lebensgefahr

Hamburg (dpa) –

Bei einem Brand in einem Patientenzimmer in einem Hamburger Pflegeheim ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Eine weitere Person wurde schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Acht weitere Bewohnerinnen und Bewohner konnten vom Pflegepersonal unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

Am Freitagabend war der Feuerwehr ein Brand in einem Patientenzimmer gemeldet worden, in dem sich noch mehrere Bewohner aufhalten sollten. Als die ersten Einsatzkräfte an dem Heim in Hamburg-Billstedt eintrafen, drang aus einem Zimmer im dritten Obergeschoss dichter Rauch. Eine Person konnte dann über die Drehleiter aus dem brennenden Zimmer gerettet werden, eine weitere durch den Treppenraum, wie es hieß. Der Brand wurde gelöscht.