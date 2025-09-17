Feuer in Hamburger Mehrfamilienhaus – ein Schwerverletzter

Fünf Menschen sind aus der brennenden Küche gerettet worden, einer von ihnen kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Küchenbrand in Hamburg-Jenfeld ist am Dienstagabend ein Mensch schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr waren beim Eintreffen noch fünf Menschen in dem Gebäude. Drei von ihnen wurden von den Einsatzkräften gerettet, zwei weitere konnten sich selbst in Sicherheit bringen.

Dichter Rauch drang aus dem Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses in der Elfsaal-Straße, rund 30 Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Anschließend wurde das Haus gründlich gelüftet. Auch eine Katze konnte in Sicherheit gebracht werden.