Feuer in Hamburger Asylbewerberunterkunft

Hamburg (dpa/lno) –

In einer Asylbewerberunterkunft in Hamburg-Billbrook hat es in der Nacht zu Sonntag gebrannt. Die Bewohner konnten sich nach Angaben der Feuerwehr rechtzeitig in Sicherheit bringen. Einsatzkräfte verhinderten ein Übergreifen auf das gesamte aus Containern zusammengesetzte Gebäude. Der betroffene Bereich brannte jedoch vollständig aus. Zuerst berichtete das «Hamburger Abendblatt». Zur Ursache des Feuers und zur Höhe des Schadens gab es zunächst keine Informationen.